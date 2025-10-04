Göztepe, Başakşehir'i Konuk Ediyor

Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gürsel Aksel Stadyumu’nda Başakşehir’i ağırlayacak.

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Göztepe, 8. hafta mücadelesinde yarın Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 4 beraberlikle topladığı 13 puanla 4. basamakta bulunurken, 1 maç eksiği olan İstanbul ekibi 6 puanla 13. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek Avrupa hedefine güçlü bir şekilde ilerlemek istiyor.

1 GALİBİYET, 2 BERABERLİK

Göztepe, iç sahada bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu süreçte Fenerbahçe ve Konyaspor ile berabere kalan İzmir ekibi, tek galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı.

OGÜN YOK, OLAİTAN BELİRSİZ

Göztepe'de sezon öncesindeki Slovenya kampında omzundan sakatlanan Ogün Bayrak, antrenmanlara geri dönse de Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta sakatlığından dolayı Eyüpspor maçında forma giyemeyen Junior Olaitan’ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı ifade edildi.

HAKEM CİHAN AYDIN

Göztepe - Başakşehir mücadelesini Bursa bölgesi hakemlerinden Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Muhammed Selim Özbek olacak.

Kaynak: İHA

Göztepe Başakşehir
