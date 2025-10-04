Dev Derbinin VAR Hakemi Belli Oldu

Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği dev derbinin VAR hakemi Ali Şansalan oldu.

Dev Derbinin VAR Hakemi Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün saat 20.00'de Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay ise maçın 4. hakemi olacak.

Derbide VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum ile Eren Özyemişcioğlu görev yapacak.

Galatasaray Beşiktaş Hakem
