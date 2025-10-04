Gözler Dev Derbide! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın Zafer Planları!
Süper Lig'de bu akşam Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri de belli oldu. Osimhen'in bu akşam sahada olup olmayacağı merak konusu olmuştu. İŞte detaylar...
Gözler Süper Lig’in 8. Haftasında, bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine çevrildi. Takımlar dev maçın hazırlıklarını tamamlarken, nefesler tutuldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Liverpool’u devirerek büyük sükse yapan Aslan, sezonun ilk derbisinde galibiyet alarak 8’de 8 yapmayı hedefliyor.
Beşiktaş ise lige kötü bir başlangıcın ardından Sergen Yalçın’la yükselişe geçti. Kara Kartal, derbiden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk iddiasını korumak istiyor.
Galatasaray’da Liverpool karşılaşmasının son bölümünde sekerek oyundan ayrılan Osimhen’in ilk 11’de yer alması beklenmiyor
Bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde muhtemel ilk 11’ler de belli oldu.
İşte Süper Lig devlerinin bu akşamki muhtemel ilk 11’leri:
Galatasaray : Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper, Icardi
Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Jota Silva
