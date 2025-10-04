Gözler Dev Derbide! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın Zafer Planları!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gözler Süper Lig’in 8. Haftasında, bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine çevrildi. Takımlar dev maçın hazırlıklarını tamamlarken, nefesler tutuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Liverpool’u devirerek büyük sükse yapan Aslan, sezonun ilk derbisinde galibiyet alarak 8’de 8 yapmayı hedefliyor.

Beşiktaş ise lige kötü bir başlangıcın ardından Sergen Yalçın’la yükselişe geçti. Kara Kartal, derbiden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk iddiasını korumak istiyor.

Galatasaray’da Liverpool karşılaşmasının son bölümünde sekerek oyundan ayrılan Osimhen’in ilk 11’de yer alması beklenmiyor

Bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde muhtemel ilk 11’ler de belli oldu.

Galatasaray seri, Beşiktaş yükselişi sürdürme peşinde

İşte Süper Lig devlerinin bu akşamki muhtemel ilk 11’leri:

Galatasaray : Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper, Icardi

Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Jota Silva

Kaynak: Haber Merkezi