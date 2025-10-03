Emre Belözoğlu'ndan İstifa Sinyali! 'Net Dibe Vuruş'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’a 5-2 kaybettikleri maçın ardından istifa sinyali verdi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, “Geldiğimiz günden beri sahaya yansıyan en kötü oyun, 4 net bireysel hata var; bu kadar hata olunca radikal kararlar gerek” diyerek sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

'BAŞKANLA KONUŞTUM'

Skorun net bir dibe vuruş olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Sorumluluğu alıyorum, gerekli konuşmayı başkanla yaptım” dedi. Başkan tarafından istifasının kabul edilmemesi durumunda takımda nasıl bir durumda çalışacağıyla ilgili gelen soruya Emre Belözoğlu, şöyle yanıt verdi: “Onu göreceğiz. Ben daha başkanla bir şey konuşmadan burada bir şey söylemem doğru olmaz. Onun kararını biz vereceğiz. Kararını ben veririm. Hayatım boyunca bulunduğum yere liderlik ettim, oyuna, oyuncuya, takımlara. 24 sene futbol oynadım. 5 senedir de bu işi yapıyorum. Onun nasıl olacağını ben gösteririm size eğer devam edersem. Olmazsa da zaten bir daha birbirimizi görmeyiz."

Kaynak: DHA