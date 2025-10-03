Emre Belözoğlu'ndan İstifa Sinyali! 'Net Dibe Vuruş'

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor’a 5-2’lik yenilgiden sonra istifa sinyali verdi. Belözoğlu, “Bu skor net bir dibe vuruş” dedi.

Son Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan İstifa Sinyali! 'Net Dibe Vuruş'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’a 5-2 kaybettikleri maçın ardından istifa sinyali verdi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, “Geldiğimiz günden beri sahaya yansıyan en kötü oyun, 4 net bireysel hata var; bu kadar hata olunca radikal kararlar gerek” diyerek sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

'BAŞKANLA KONUŞTUM'

Skorun net bir dibe vuruş olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Sorumluluğu alıyorum, gerekli konuşmayı başkanla yaptım” dedi. Başkan tarafından istifasının kabul edilmemesi durumunda takımda nasıl bir durumda çalışacağıyla ilgili gelen soruya Emre Belözoğlu, şöyle yanıt verdi: “Onu göreceğiz. Ben daha başkanla bir şey konuşmadan burada bir şey söylemem doğru olmaz. Onun kararını biz vereceğiz. Kararını ben veririm. Hayatım boyunca bulunduğum yere liderlik ettim, oyuna, oyuncuya, takımlara. 24 sene futbol oynadım. 5 senedir de bu işi yapıyorum. Onun nasıl olacağını ben gösteririm size eğer devam edersem. Olmazsa da zaten bir daha birbirimizi görmeyiz."

Kaynak: DHA

Etiketler
Emre Belözoğlu Antalyaspor
Son Güncelleme:
Trabzonspor, Kayserispor'a Karşı Farka Koştu! Trabzonspor, Kayserispor'a Karşı Farka Koştu!
Trabzonspor - Kayserispor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu Trabzonspor - Kayserispor Maçının İlk 11'leri
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
Barcelona’da Arda Güler Krizi Patlak Verdi! Hansi Flick Sinirden Çıldırdı, Ortalık Fena Karıştı Barcelona'da Arda Güler Krizi!
ÇOK OKUNANLAR
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! Mossad'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Bankada Hesabı Olanlar Dikkat! Bu Hatayı Yapana Para ve Hapis Cezası Geliyor! Kredi Kartları Askıya Alınacak Bankada Hesabı Olanlar Dikkat! Bu Hatayı Yapana Para ve Hapis Cezası Geliyor
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo Emeklilerin 3 Aylık Maaşı Netleşti!