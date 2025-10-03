Trabzonspor - Kayserispor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Son Güncelleme:
Süper Lig’in 8. haftasının açılış karşılaşmasında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlayacak. Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Suat Güz ve Gökhan Barcın üstlenecek. VAR’da Alper Çetin, AVAR’da ise Anıl Usta görev alacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor’da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ve hazır olmayan Bouchouari, kadroda yer almadı.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Okay, Tim, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Dorukhan, Furkan, Benes, Opoku, Cardoso, Onugkha.

Kaynak: Haber Merkezi

