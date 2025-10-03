Hacıosmanoğlu Neşteri Vurdu! TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) flaş karar. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neşteri vurdu. TFF, Süper Lig üst klasman hakemi Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. İşte tüm detaylar…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), üst klasman hakemi Arda Kardeşler'e ceza verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre PFDK, MHK Talimatı 40/a ve FDT'nin 25/2. maddeleri uyarınca hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanaoğlu, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası hakem Arda Kardeşler hakkında, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Elbette ki bunun bedeli çok ağırdır. Bunun arkasında ne varsa bunu çözmek benim görevimdir." açıklamasını yapmıştı.

Arda Kardeşler ise bu olayın sonrasında başka bir televizyon kanalında Hacıosmanoğlu'nun sözlerine karşılık vermişti. Arda Kardeşler konuşmasında şu sözleri sarf etmişti:

“TFF başkanının ‘hata değil, planlı bir eylem’ demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke bunları söylemeden önce benimle iletişime geçseydi. Bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi."

