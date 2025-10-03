İlkay Gündoğan İngiliz Basınına 'Çocukluk Hayalini' Anlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, İngiliz basınından TNT Sports’a verdiği röportajda sarı-kırmızılı formaya olan bağlılığını anlattı. Çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğunu belirten 35 yaşındaki futbolcu, transfer sürecini hayatının en özel anlarından biri olarak tanımladı.

'HERKESİN KALBİNDE BİR TAKIM VARDIR'

"Herkesin kalbinde bir takım vardır ve benim için bu her zaman Galatasaray’dı" diyen Gündoğan, “Çocukken küçücük bir televizyonun karşısında Galatasaray’ın UEFA maçlarını izleyerek büyüdüm. Bu kulübe imza atmak hayallerimin gerçekleşmesidir” ifadelerini kullandı. Galatasaray için büyük hedeflere odaklandığını vurgulayan deneyimli yıldız, sözlerine şöyle devam etti: "35 yaşındayım ama motivasyonum çok yüksek. İçimde öyle bir şey var ki; sahip olduğum her şeyi feda edeceğim bu kulüp için. Başarıyı buraya getirmek için elimden geleni yapacağım.”

Kaynak: SporX