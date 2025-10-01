Galatasaray İngiliz Devini Devirdi, UEFA Ülke Puanı Güncellendi! İşte Türkiye’nin Sıralaması

Galatasaray dün akşam kendi evinde İngiliz devi Liverpool’u 1-0’lık skorla devirdi. Alınan galibiyet sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeye gidildi. Peki Galatasaray-Liverpool maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında son durum nasıl oldu? Türkiye kaçıncı sırada? Tüm detaylar haberimizde…

Son Güncelleme:
Galatasaray İngiliz Devini Devirdi, UEFA Ülke Puanı Güncellendi! İşte Türkiye’nin Sıralaması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 2. haftası dün oynanan 9 maçla başladı. Türkiye'yi, Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor temsil ediyor.

Dün akşam Galatasaray kendi evinde maçta Liverpool'u, Victor Osimhen'in attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

GALATASARAY İNGİLİZ DEVİ LIVERPOOL’U DEVİRDİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray İngiliz Devini Devirdi, UEFA Ülke Puanı Güncellendi! İşte Türkiye’nin Sıralaması - Resim : 1
Maçtaki tek gol Osimhen'den

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

1- İngiltere 96.561
2- İtalya 85.946
3- İspanya 80.081
4- Almanya 76.404
5- Fransa 69.108

Galatasaray İngiliz Devini Devirdi, UEFA Ülke Puanı Güncellendi! İşte Türkiye’nin Sıralaması - Resim : 2
6- Hollanda 61.867
7- Portekiz 58.667
8- Belçika 56.150
9- Türkiye 44.000
10- Çekya 40.700

Okan Buruk, Liverpool Zaferinin Şifresini VerdiOkan Buruk, Liverpool Zaferinin Şifresini VerdiSpor
RAMS Park’ta Tarihi Zafer! Aslan Kükredi, İngiliz Devi YıkıldıRAMS Park’ta Tarihi Zafer! Aslan Kükredi, İngiliz Devi YıkıldıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray UEFA
Son Güncelleme:
Arda Güler La Liga’da Tarih Yazdı: Ne Yamal Ne Pedri! Büyük Ödülün Sahibi Oldu Arda Güler La Liga’da Tarih Yazdı
Osimhen’den Galibiyet Sonrası Flaş Sözler Osimhen’den Galibiyet Sonrası Flaş Sözler
Okan Buruk, Liverpool Zaferinin Şifresini Verdi Okan Buruk, Liverpool Zaferinin Şifresini Verdi
Simav ve Sındırgı Depremini Bilmişti! Uzman İsimden O Bölgeye Korkutan Uyarı: 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Gelecek 6,3 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı
Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü: Belediye ve Valilikten Peş Peşe Açıklama Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü
Arnavutköy'de Esrarengiz Cinayet: Polis Yelekli Kişi Sokak Ortasında Öldürüldü Arnavutköy'de Esrarengiz Cinayet
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda
ABD'de Hükümet Kapandı, Piyasalar Tepetaklak! Altında Tarihi Zirve ABD'de Hükümet Kapandı, Piyasalar Tepetaklak! Altında Tarihi Zirve