Galatasaray İngiliz Devini Devirdi, UEFA Ülke Puanı Güncellendi! İşte Türkiye’nin Sıralaması
Galatasaray dün akşam kendi evinde İngiliz devi Liverpool’u 1-0’lık skorla devirdi. Alınan galibiyet sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeye gidildi. Peki Galatasaray-Liverpool maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında son durum nasıl oldu? Türkiye kaçıncı sırada? Tüm detaylar haberimizde…
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 2. haftası dün oynanan 9 maçla başladı. Türkiye'yi, Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor temsil ediyor.
Dün akşam Galatasaray kendi evinde maçta Liverpool'u, Victor Osimhen'in attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
GALATASARAY İNGİLİZ DEVİ LIVERPOOL’U DEVİRDİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM
1- İngiltere 96.561
2- İtalya 85.946
3- İspanya 80.081
4- Almanya 76.404
5- Fransa 69.108
6- Hollanda 61.867
7- Portekiz 58.667
8- Belçika 56.150
9- Türkiye 44.000
10- Çekya 40.700
