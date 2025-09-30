RAMS Park’ta Tarihi Zafer! Aslan Kükredi, İngiliz Devi Yıkıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı Liverpool’u 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, henüz 2. dakikada Barış Alper Yılmaz ile gole yaklaşsa da kaleci Alisson gole izin vermedi. 16. dakikada Barış Alper’in ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Victor Osimhen gole çevirdi ve Cimbom’u öne geçirdi.

BAŞKA GOL SESİ ÇIKMADI

Liverpool, özellikle Gakpo ve Ekitike ile önemli fırsatlar yakaladı ancak kaleci Uğurcan Çakır ve savunmanın kritik müdahaleleri gole geçit vermedi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Galatasaray, taraftarının coşkusuyla maçı 1-0 kazanmayı başardı. Bununla birlikte Galatasaray 3 puana yükseldi. Liverpool da 3 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçında Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

BAKAN AŞKIN BAK DA TRİBÜNDEN İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Bu arada Galatasaray taraftarı, Liverpool maçında Filistin’e destek veren pankartlar açtı. Tribünlerde “Özgür Filistin”, “Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin” ve “İnsanlık Gazze’de vicdanını kaybetti” ifadeleri yer aldı.

ÇALIK VE JOTA UNUTULMADI

Maç öncesinde Galatasaray’ın eski futbolcusu Ahmet Çalık ile Liverpoollu Diogo Jota unutulmadı. Skorbordda fotoğrafları yansıtılan hayatını kaybeden 2 futbolcu için pankartlar açıldı, tribünlerden alkışlarla anma yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi