Kritik Alanya Galibiyeti Sonrası Muslera'dan Sürpriz Telefon! Direkt O İsmi Aradı

Galatasaray kalesini 14 sene koruyan efsane kaptan Muslera, Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçı sonrası o ismi telefonla aradığı iddia edildi. İşte Muslera'nın aradığı o isim ve geçen konuşma...

Kritik Alanya Galibiyeti Sonrası Muslera'dan Sürpriz Telefon! Direkt O İsmi Aradı
Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera, attığı hamlelerle sarı-kırmızılı futbolculara dokunmaya devam ediyor. Son olarak Alanyaspor maçında kalesinde devleşene Uğurcan Çakır'ı arayan Muslera'nın yaptığı jest ortaya çıktı.

ALANYASPOR MAÇI SONRASI UĞURCAN ÇAKIR'I ARADI

Alanyaspor karşısında kalesinde adeta devleşen Uğurcan Çakır, yaptığı 8 kritik kurtarışla Galatasaray’a galibiyeti getiren isim oldu. Performansı sosyal medyada ve spor yorumcuları tarafından övgüyle karşılanan milli eldiven, maçın ardından sürpriz bir telefon aldı.

Uğurcan'a sürpriz telefon

GALATASARAY OYUNCULARINA SAHİP ÇIKIYOR

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük’ün Futbol Arena YouTube kanalında aktardığı bilgiye göre, Fernando Muslera maç sonrası Uğurcan Çakır’ı arayarak tebrik etti. Küçük, “Galatasaray’dan ayrılmış olsa da hâlâ kaptan gibi davranıyor. Takıma sahip çıkıyor, arka planda Uğurcan’a destek oluyor” ifadelerini kullandı.

