Galatasaray'da Yıldız İsme Yol Göründü! Şartlar Bir Türlü Tutmuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’e bu sezonda da fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray’da Mario Lemina ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Lemina’nın sarı-kırmızılı ekipteki geleceği belirsizliğini korurken, Gabonlu oyuncunun sözleşmesinin uzaması için gereken şart ortaya çıktı.

Sabah’ta yer alan habere göre, İlkay Gündoğan’ın kadroya dahil olmasından sonra ilk 11’deki yerini kaptıran Lemina’nın sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için ilk 11’de belli sayıda maçta yer alması gerekiyor.

Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mario Lemina, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de olması halinde 1 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyebilecek.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 müsabakanın 4'üne ilk 11'de başlayan Lemina'nın sezon sonunda sözleşmesi bitmesine rağmen 1 yıl daha opsiyonu bulunuyordu.

Kaynak: Sabah