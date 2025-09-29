Galatasaray'da Yıldız İsme Yol Göründü! Şartlar Bir Türlü Tutmuyor

Galatasaray'da bu sezon bekleneni veremeyen Lemina için kritik bir iddia ortaya atıldı. Lemina'nın sözleşmesinin uzamasının özel bir maddeye bağlı olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Yıldız İsme Yol Göründü! Şartlar Bir Türlü Tutmuyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’e bu sezonda da fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray’da Mario Lemina ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Lemina’nın sarı-kırmızılı ekipteki geleceği belirsizliğini korurken, Gabonlu oyuncunun sözleşmesinin uzaması için gereken şart ortaya çıktı.

Sabah’ta yer alan habere göre, İlkay Gündoğan’ın kadroya dahil olmasından sonra ilk 11’deki yerini kaptıran Lemina’nın sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için ilk 11’de belli sayıda maçta yer alması gerekiyor.

Galatasaray'da Yıldız İsme Yol Göründü! Şartlar Bir Türlü Tutmuyor - Resim : 1

Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mario Lemina, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de olması halinde 1 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyebilecek.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 müsabakanın 4'üne ilk 11'de başlayan Lemina'nın sezon sonunda sözleşmesi bitmesine rağmen 1 yıl daha opsiyonu bulunuyordu.

Okan Buruk Daha Fazla Dayanamadı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz KararıOkan Buruk Daha Fazla Dayanamadı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz KararıSpor
Liverpool’dan Galatasaray Maçı Öncesi Kritik Başvuru! Gözler Çıkacak Karara ÇevrildiLiverpool’dan Galatasaray Maçı Öncesi Kritik Başvuru! Gözler Çıkacak Karara ÇevrildiSpor
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader GecesiFenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader GecesiSpor

Kaynak: Sabah

Etiketler
Galatasaray Süper Lig
Türk Futbolunda Kara Leke! Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı
Korkunç Tabloyu Paylaştı! Hakan Kara'dan Korkutan Asgari Ücret Tahmini: 'Açlık Sınırının Yüzde 36 Altında Kalacak' Uzman İsimden Korkutan Asgari Ücret Tahmini
İşte 2026 Super Bowl'da Sahne Alacak İsim İşte 2026 Super Bowl'da Sahne Alacak İsim
Gökhan Gönül Sorusu Tedesco’yu Zorladı Gökhan Gönül Sorusu Tedesco’yu Zorladı
ÇOK OKUNANLAR
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı
Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu
İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar... Gündeme Dair Kritik Açıklamalar...
Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem
Manisa'da Feci Kaza! Otomobil İkiye Bölündü: 5 Ölü, 6 Yaralı Feci Kaza! Otomobil İkiye Bölündü