Liverpool’dan Galatasaray Maçı Öncesi Kritik Başvuru! Gözler Çıkacak Karara Çevrildi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacak olan Liverpool maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak İngiliz ekibinden genç stoper Giovanni Leoni'nin sakatlığı sonrası UEFA'ya flaş bir başvuruda bulundu. Gözler çıkacak karara çevrildi.

30 Eylül Salı günü Liverpool karşısına çıkacak olan Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı yönetim UEFA'ya sürpriz bir başvuru yapmaya hazırlanıyor.

SEZONU KAPATTI

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Southampton'ı 2-1 mağlup eden Liverpool'da genç stoper Giovanni Leoni, 81. dakikada yaşadığı sakatlıkla oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan kontrollerde, ağustos ayında 31 milyon euroya Parma'dan transfer edilen 18 yaşındaki İtalyan oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı belirlendi.

LIVERPOOL’DAN UEFA’YA FLAŞ BAŞVURU! GÖZLER ÇIKACAK KARARDA

Sakatlık sonrası Liverpool, UEFA'nın 2025-26 sezonu öncesi yürürlüğe koyduğu "Uzun süreli sakatlık veya hastalık" kuralını devreye sokmak istiyor. Söz konusu düzenleme, gruplardaki altıncı maç gününe kadar sakatlanan oyuncunun yerine yeni bir ismin kadroya dahil edilmesine izin veriyor.

Kırmızılar'ın, Leoni'nin yerine yıldız futbolcu Federico Chiesa'yı listeye eklemek için UEFA'dan onay beklediği ifade edildi. Eğer başvuru kabul edilirse Chiesa, Galatasaray deplasmanında sahada olabilecek.
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, basın toplantısında Leoni'nin yaklaşık bir yıl forma giyemeyeceğini açıkladı. Chiesa'yı kadroya ekleme planlarını doğrulayan Slot, "Bir oyuncunun iki aydan uzun süren bir sakatlığı varsa değişiklik yapılabiliyor. Sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz" dedi.

