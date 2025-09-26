Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Saran’dan ilk hamle geldi.

SADETTİN SARAN’DAN AYRILIK KARARI

Mazbatasını alır almaz Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Sadettin Saran, futbolcularla toplantı gerçekleştirdi. Saran burada Futbol Direktörü Devin Özek ile birebir görüştü. A Spor'da yer alan habere göre; yapılan toplantıda Sadettin Saran, Devin Özek'i takımda istemediğini dile getirdi.

Antalyaspor maçı sonrası resmi açıklama yapılacak

ALANYASPOR MAÇINDAN SONRA RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi. 28 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

