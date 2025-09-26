Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi
Fenerbahçe’de peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, Futbol Direktörü Devin Özek ile bir araya geldi. Oyuncularla birlikte yapılan toplantıda Saran, Özek'e takımda istenmediğini ifade etti.
Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Saran’dan ilk hamle geldi.
SADETTİN SARAN’DAN AYRILIK KARARI
Mazbatasını alır almaz Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Sadettin Saran, futbolcularla toplantı gerçekleştirdi. Saran burada Futbol Direktörü Devin Özek ile birebir görüştü. A Spor'da yer alan habere göre; yapılan toplantıda Sadettin Saran, Devin Özek'i takımda istemediğini dile getirdi.
ALANYASPOR MAÇINDAN SONRA RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK
Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi. 28 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.
