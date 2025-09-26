Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi

Fenerbahçe’de peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, Futbol Direktörü Devin Özek ile bir araya geldi. Oyuncularla birlikte yapılan toplantıda Saran, Özek'e takımda istenmediğini ifade etti.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Saran’dan ilk hamle geldi.

Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi - Resim : 1

SADETTİN SARAN’DAN AYRILIK KARARI

Mazbatasını alır almaz Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Sadettin Saran, futbolcularla toplantı gerçekleştirdi. Saran burada Futbol Direktörü Devin Özek ile birebir görüştü. A Spor'da yer alan habere göre; yapılan toplantıda Sadettin Saran, Devin Özek'i takımda istemediğini dile getirdi.

Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi - Resim : 2
Antalyaspor maçı sonrası resmi açıklama yapılacak

ALANYASPOR MAÇINDAN SONRA RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi. 28 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok OlacaksınızFenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok OlacaksınızSpor
71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde! Formalarını Satışa Çıkarmak Zorunda Kaldılar71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde! Formalarını Satışa Çıkarmak Zorunda KaldılarSpor

Kaynak: A Spor

Etiketler
Fenerbahçe Sadettin Saran
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi
Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı
Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok Olacaksınız
Benfica'dan Alacağı Para Pes Dedirtti
71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde! Formalarını Satışa Çıkarmak Zorunda Kaldılar
71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Mahkemeden Karar Çıktı: Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek
Okuyucularımızın Dikkatine! Okuyucularımızın Dikkatine!
Özgür Özel'den Mahkemenin 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki Özel'den 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki
ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi! ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi!