Gökhan Gönül Sorusu Tedesco'yu Zorladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor galibiyetinin ardından takımın birlikteliğini övdü. Gökhan Gönül’ün ayrılığıyla ilgili soruya ise “Kendi içimizde konuştuğumuz şeyleri dışarıya paylaşamayız” yanıtını verdi.

Gökhan Gönül Sorusu Tedesco’yu Zorladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Domenico Tedesco maçın ardından beIN Sports'ta mücadeleyi değerlendirdi. Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Kaleci hocamız var. Kendisi oyuncularla konuşuyor. Penaltı atıp atmak istemediklerini soruyor. Penaltı atabilecek 4-5 oyuncumuz var. Talisca atmak istediğini söyledi. Penaltıyı atmak istemesi bir özgüvendi ve karakter ortaya koydu. İstediğimiz şey de bu. Maç sonunda oyuncularıma birliktelikten bahsettim. İyi bir maç çıkardığımızı söyledim. Birlik olmaya ihtiyacımız vardı ve bugün bunu gösterdik.

* (Gökhan Gönül sorusu) Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız... Gökhan'ın yerine birini istemeyeceğiz. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Zeki Hoca var. Kendisi uzun yıllardır bu kulüpte, iyi bir insan ve çok iyi bir antrenör. Dürüst ve net şekilde bize yardımcı oluyor. Bizim için onun sorumluluğunun artması çok iyi. Böylesi bir değeri kenara itmek yerine daha çok faydalanmak daha iyi.

