Kadıköy'de 3 Puan Fenerbahçe'nin

Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Son Güncelleme:
Kadıköy'de 3 Puan Fenerbahçe'nin
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşmaya Fenerbahçe hızlı başladı. Henüz 4. dakikada En-Nesyri’nin kafa vuruşu, ardından Nene ve Talisca’nın şutları Antalyaspor kalecisi Julian’ı geçemedi. Özellikle ilk 45 dakikada yaptığı kurtarışlarla öne çıkan Julian, ev sahibinin baskısını sonuçsuz bıraktı. lk yarıda tempo yüksekti ancak gol sesi çıkmadı.

TEPKİLER YÜKSELDİ, TALİSCA HATA YAPMADI

İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, 65. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Talisca, tribünlerin protestosuna rağmen hata yapmadı ve ağları sarsarak takımını öne geçirdi. Gol sonrası Talisca’ya takım arkadaşları destek vererek moral verdi.

Kadıköy'de 3 Puan Fenerbahçe'nin - Resim : 1

Talisca, attığı golün ardından sevincini böyle yaşadı.

PUAN FARKI 6'YA DÜŞTÜ

Uzatmalarda sahneye çıkan Szymanski, 90+2’de farkı ikiye çıkardu. Mücadele 2-0 sonuçlandı. Ligde son iki maçını berabere tamamlayan, Avrupa Ligi’ne ise yenilgiyle başlayan Fenerbahçe, bu galibiyetle moral buldu. Sarı-lacivertliler 15 puana yükselerek lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kaldı. Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe-Antalyaspor Maçının 11'leri Belli OlduFenerbahçe-Antalyaspor Maçının 11'leri Belli OlduSpor

Tedesco'dan Flaş Karar! Neşteri Vurdu, Yıldız İsmi Maç Kadrosuna AlmadıTedesco'dan Flaş Karar! Neşteri Vurdu, Yıldız İsmi Maç Kadrosuna AlmadıSpor

Fenerbahçe'de Ayrılık! Yeni Takımı Belli OlduFenerbahçe'de Ayrılık! Yeni Takımı Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Antalyaspor
Son Güncelleme:
Ve Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren Anlaşma Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı
Fenerbahçe-Antalyaspor Maçının 11'leri Belli Oldu Fenerbahçe-Antalyaspor Maçının 11'leri Belli Oldu
Korkunç Tabloyu Paylaştı! Hakan Kara'dan Korkutan Asgari Ücret Tahmini: 'Açlık Sınırının Yüzde 36 Altında Kalacak' Uzman İsimden Korkutan Asgari Ücret Tahmini
Tedesco'dan Flaş Karar! Neşteri Vurdu, Yıldız İsmi Maç Kadrosuna Almadı Tedesco'dan Flaş Karar! Yıldız İsmi Kadroya Almadı
ÇOK OKUNANLAR
Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de Sallandı Kütahya'da Şiddetli Deprem!
Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' Dedi Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' Dedi
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Ve Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren Anlaşma Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı
AKP’de İstifa Dalgası Büyüyor: 5 İsim Daha Görevi Bıraktı AKP’de İstifa Dalgası Büyüyor: 5 İsim Daha Görevi Bıraktı