Kadıköy'de 3 Puan Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşmaya Fenerbahçe hızlı başladı. Henüz 4. dakikada En-Nesyri’nin kafa vuruşu, ardından Nene ve Talisca’nın şutları Antalyaspor kalecisi Julian’ı geçemedi. Özellikle ilk 45 dakikada yaptığı kurtarışlarla öne çıkan Julian, ev sahibinin baskısını sonuçsuz bıraktı. lk yarıda tempo yüksekti ancak gol sesi çıkmadı.

TEPKİLER YÜKSELDİ, TALİSCA HATA YAPMADI

İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, 65. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Talisca, tribünlerin protestosuna rağmen hata yapmadı ve ağları sarsarak takımını öne geçirdi. Gol sonrası Talisca’ya takım arkadaşları destek vererek moral verdi.

Talisca, attığı golün ardından sevincini böyle yaşadı.

PUAN FARKI 6'YA DÜŞTÜ

Uzatmalarda sahneye çıkan Szymanski, 90+2’de farkı ikiye çıkardu. Mücadele 2-0 sonuçlandı. Ligde son iki maçını berabere tamamlayan, Avrupa Ligi’ne ise yenilgiyle başlayan Fenerbahçe, bu galibiyetle moral buldu. Sarı-lacivertliler 15 puana yükselerek lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kaldı. Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.

