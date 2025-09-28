Tedesco'dan Flaş Karar! Neşteri Vurdu, Yıldız İsmi Maç Kadrosuna Almadı

Fenerbahçe'de Süper Lig için hazırlıklar sürerken İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'dan sürpriz bir karar geldi. Tedesco neşteri vurdu! Yıldız ismi kadroya almadı.

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kritik mücadele öncesi Tedesco'dan flaş bir kadro hamlesi geldi.

TEDESCO KARARINI VERDİ: BARTUĞ ELMAZ'I KADROYA ALMADI

TRT Spor’da yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, Bartuğ Elmaz’ı kadroya almadı. Kararın teknik heyetin kararıyla alındığı vurgulandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta forma giyen Bertuğ Elmaz, sadece 91 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Fred, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can, En-Nesyri

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Hasan, Safuri, Abdulkadir, Storm, Streek

Kaynak: TRT Spor

