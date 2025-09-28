Fenerbahçe'de Ayrılık! Yeni Takımı Belli Oldu

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, bu sezon Euroleague'de mücadele edecek Dubai Basketbol takımına transfer oldu.

Fenerbahçe'de Ayrılık! Yeni Takımı Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko ile Basketbol Süper Ligi, Euroleague ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan pivot, yeni sezon öncesi sarı-lacivertliler ile yollarını ayırdı.

Sertaç, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Dubai Basketbol'a imza attı. Dubai ekibi, transferle ilgili duyuruyu resmi internet sitesinden yaparken oyuncunun kariyerine dair bilgiler paylaşıldı.

Fenerbahçe'de Ayrılık! Yeni Takımı Belli Oldu - Resim : 1

2025-2026 sezonunda Euroleague'de mücadele edecek olan Dubai Basketbol'dan, Sertaç'ın yeteneği ve liderliği ile takıma deneyim getireceğine dikkat çekildi.

Sadettin Saran Bile Çare Olamadı! Fenerbahçe'den Resmen Ayrıldı: Yeni Takımıyla Anlaştı, İmzalar AtıldıSadettin Saran Bile Çare Olamadı! Fenerbahçe'den Resmen Ayrıldı: Yeni Takımıyla Anlaştı, İmzalar AtıldıSpor
Fenerbahçe 6.7'lik Depremle Sallanıyor! Bu İtiraf Çok Konuşulur: Tedesco'nun Ne Yaptığını Yardımcısı AçıkladıFenerbahçe 6.7'lik Depremle Sallanıyor! Bu İtiraf Çok Konuşulur: Tedesco'nun Ne Yaptığını Yardımcısı AçıkladıSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Basketbol
Sadettin Saran Bile Çare Olamadı! Fenerbahçe'den Resmen Ayrıldı: Yeni Takımıyla Anlaştı, İmzalar Atıldı
Fenerbahçe'den Ayrılıp Yeni Takımına İmzayı Attı
Avrupa’nın Nostaljik Treni İkinci Kez Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu: Son Durak İstanbul
Avrupa’nın Nostaljik Treni İkinci Kez Türkiye'ye Geliyor
Kimse Bunu Beklemiyordu! Arda Turan Veda Etti
Arda Turan Veda Etti
ÇOK OKUNANLAR
Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de Sallandı Kütahya'da Şiddetli Deprem!
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi
Fenerbahçe'de Cep Yakan Fatura! Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı
Marmara’nın Röntgeni Çekildi, Ne Deprem Ne de Sel… 1,6 Milyon Kişi Risk Altında Marmara’nın Röntgeni Çekildi, 1,6 Milyon Kişi Risk Altında