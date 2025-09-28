Kimse Bunu Beklemiyordu! Arda Turan Veda Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Lionel Messi'nin yanında Inter Miami'de forma giyen Barcelona'nın efsane futbolcularından Sergio Busquets, futbolu bırakma kararı aldı. Yıldız oyuncunun bu kararı sonrası Arda Turan'dan veda mesajı geldi.

ARDA TURAN VEDA ETTİ

Sergio Busquets, 2007-2023 yılları arasında Barcelona'da oynamıştı. Arda Turan da 2015-2020 yılları arasında Barcelona'da Sergio Busquets ile birlikte forma giymişti.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, emeklilik kararını açıklayan 37 yaşındaki Sergio Busquets için veda mesajı paylaştı.

Sergio Busquets futbolu bıraktı

'HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Arda Turan veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sen harika bir rakip ve inanılmaz bir takım arkadaşısın. Sadece kupalar kazanmakla kalmadın, oyunda devrim yaptın. Genç oyuncular ve biz menajerler, en zorlu baskıları nasıl aştığını ve oyunu nasıl yönettiğini öğrenerek hala yeni hikayeler yazmaya çalışıyoruz. Her şey için teşekkürler. Sana ve ailene harika bir hayat diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi