Sadettin Saran Bile Çare Olamadı! Fenerbahçe'den Resmen Ayrıldı: Yeni Takımıyla Anlaştı, İmzalar Atıldı

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Sertaç Şanlı, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sertaç Şanlı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattıkları duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki basketbolcuyla ilgili, "Dubai Basketbol, tarihi Avrupa Ligi başlangıcına hazırlanırken Sertaç Şanlı, takımın ön sahasına değerli bir derinlik ve deneyim getirecek." denildi.

Sertaç Şanlı

FENERBAHÇE'DEN ŞANLI MESAJI

Fenerbahçe Beko'dan Şanlı için şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Her şey için teşekkürler Sertaç Şanlı! 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Sertaç Şanlı’ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz.

İKİ AYRI TAKIMDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Avrupa Ligi'nde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olmuştu.

2023'te kurulan Dubai Basketbol, bu sezon ilk defa Adriyatik Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Kaynak: Haber Merkezi