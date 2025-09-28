Fenerbahçe-Antalyaspor Maçının 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe, Süper Lig’de Antalyaspor karşısına çıkacağı ilk 11’i duyurdu. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Fenerbahçe-Antalyaspor Maçının 11'leri Belli Oldu
Fenerbahçe, bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Domenico Tedesco yönetiminde 4. maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler bu mücadeleyi kazanarak, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Antalyaspor: Julian, Giannetti, Storm, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Dzhikiia, Yakub, Van de Streek.

