İşte 2026 Super Bowl'da Sahne Alacak İsim

2026 Super Bowl'un devre arasında sahne alacak isim belli oldu. Benito Antonio Martinez Ocasio olan Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny, Super Bowl devre arası şovunda sahne alacağı duyuruldu.

ABD ve dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, sportif anlamının yanında sahne şovlarıyla da gündem olurken, 2026 devre arası şovunda sahne alacak isim belli oldu.

Benito Antonio Martinez Ocasio olan Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny, Super Bowl devre arası şovunda sahne alacağı açıklandı.

Bad Bunny "Bu benim halkım, kültürüm ve tarihimiz için..." açıklamasını yaptı.

Super Bowl, 8 Şubat 2025'te Kaliforniya’nın Santa Clara kentindeki Levi’s Stadyumu’nda oynanacak.

Bad Bunny ise Super Bowl’un devre arasında sahne alacak olmasına ilişkin açıklamasında "Hissettiğim şey kendimi aşıyor. Bu, benden önce gelen ve sayısız metre koşarak benim gelip gelip gol atabilmemi sağlayanlar için... Bu benim halkım, kültürüm ve tarihimiz için. Ve büyükannene söyle, biz Super Bowl'un devre arası şovu olacağız” ifadelerini kullandı.

