Tarihe Geçecek Super Bowl! Bahisler Tutmadı , Taylor Swift Yuhalandı, Trump Dalga Geçti

ABD'nin en büyük spor etkinliği Super Bowl'da bu yıl kazanan Philadelphia Eagles oldu. Kansas City Chiefs'i sürpriz bir şekilde mağlup eden takımı izleyenler arasında ABD Başkanı Trump da vardı. Trump, maç sonunda yuhalanan Taylor Swift'e de gönderme yaptı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Tarihe Geçecek Super Bowl! Bahisler Tutmadı , Taylor Swift Yuhalandı, Trump Dalga Geçti

ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi NFL'in şampiyonluk maçı Super Bowl'da bu yıl karşı karşıya gelen takımlar Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles oldu. Son altı yılda beşinci kez Super Bowl'a katılan ve bu maçların üçünü kazanan Chiefs, en başından beri karşılaşmanın galibi olarak görülüyordu.

Tarihe Geçecek Super Bowl! Bahisler Tutmadı , Taylor Swift Yuhalandı, Trump Dalga Geçti - Resim : 1

BAHİSÇİLER YANILDI

Yıldız oyuncusu Patrick Mahomes başta olmak üzere tüm takımın başarılı performansı sezon boyunca devam ederken, yasal ve yasa dışı olarak 10 milyar doları aşkın bahis oynanan maçta kazanan Eagles oldu. Kuvvetli savunma performansıyla Chiefs'e geçit vermeyen Philadelphia'lı ekip, maçı 40-22 skoruyla kazandı. Böylece Eagles, 2018 yılındaki ilk Super Bowl zaferinin ardından ikinci kez büyük şampiyonluğu elde etti.

Tarihe Geçecek Super Bowl! Bahisler Tutmadı , Taylor Swift Yuhalandı, Trump Dalga Geçti - Resim : 2

SAHNEDE KENDRICK LAMAR VARDI

Tüm ABD'nin ekran başına oturduğu mücadelede, oyun dışında dikkat çeken anlar da yaşandı. Super Bowl devre arasında bu yıl sahne ünlü rapçi Kendrick Lamar'ın oldu. Lamar, hit şarkılarını seslendirerek izleyicileri coşturdu. Kendisine şarkıcı SZA ve tenis yıldızı Serena Williams da eşlik etti.

Tarihe Geçecek Super Bowl! Bahisler Tutmadı , Taylor Swift Yuhalandı, Trump Dalga Geçti - Resim : 3

TAYLOR SWIFT YUHALANDI

Chiefs'in oyuncularından Travis Kelce ile birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı Taylor Swift de seyirciler arasındaydı. Maçta büyük ilgi gören Swift, maç sonunda rakip taraftar tarafından yuhalandı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Tarihe Geçecek Super Bowl! Bahisler Tutmadı , Taylor Swift Yuhalandı, Trump Dalga Geçti - Resim : 4

TRUMP'TAN TAYLOR SWIFT'E TEPKİ

Maçı locadan izleyen ABD Başkanı Donald Trump da bu konu hakkında konuştu. Seçimlerde kendisinin rakibi Kamala Harris'i destekleyen Swift için Trump, Truth Social sosyal medya platformundan "Kansas City Chiefs'ten daha zor bir gece geçiren tek kişi Taylor Swift'ti. Stadyumdan yuhalanarak çıkarıldı. MAGA affetmez!" yorumunu yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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