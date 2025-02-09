Oyuncusuna Küfür Ettiğini Öne Sürmüştü... Okan Buruk'tan Murat Sancak'a Yanıt: 'Senaryonun Devamı!'

Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, maçın 30. dakikasında sahadan çekildi. Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oyuncusuna küfür ettiğini söyledi, sert sözlerle tepki gösterdi. Sancak'a ise Buruk'tan yanıt gecikmedi. Okan Buruk, "Tamamen gerçek dışı. Bugün oynanan senaryonun bir devamı" ifadelerini kullandı.

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Oyuncusuna Küfür Ettiğini Öne Sürmüştü... Okan Buruk'tan Murat Sancak'a Yanıt: 'Senaryonun Devamı!'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle öne geçti. Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, saha kenarında futbolcularıyla konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, takımlarının sahadan çekilme kararı üzerine konuştu. Murat Sancak açıklamasında, Okan Buruk'un Adana Demirspor oyuncusu Barasi'ye küfür ettiğini iddia etti.

'AĞZIMI AÇTIRMA OKAN BURUK'

Okan Buruk'un Adana Demirspor oyuncusu Yusuf Barasi'ye küfür ettiğini söyleyen Sancak, "Okan hoca beni konuşturmasın. Sen Barasi'ye "S... git" deme cesaretini nereden buluyorsun Okan Buruk. Burası Adana Demirspor. Burası büyük camia. Sen Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımının hocası olabilirsin evet ama her şeyi yapamazsın. Okan Buruk benim ağzımı açtırma. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Olay bundan ibarettir. Başka yerlere çekmeyin. Biz bir farkındalık yaratmak için yapıyoruz. Başka bir şeye çekilmesin. Bunun Galatasaray'la Fenerbahçe'yle alakası yok" ifadelerini kullandı.

'SENARYONUN DEVAMI'

Okan Buruk cephesinden iddiaya yanıt geldi. Galatasaray'dan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Teknik direktörümüz Okan Buruk’tan açıklama: Murat Sancak’ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim."

Kaynak: Haber Merkezi

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