Rams Park'ta İnanılmaz Olay! Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, sarı kırmızılıların kazandığı penaltı ve verilen hakem kararlarının ardından sahadan çekildi. Hakem maçı tatil etme kararı aldı, gözler TFF'den gelecek karara çevrildi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle öne geçti.
Karşılaşmanın 30. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, saha kenarında futbolcularıyla konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.
NTV Spor'un haberine göre; Adana Demirspor, Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıya tepki göstermek için bu kararı aldı.
MAÇ TATİL EDİLDİ
Galatasaray-Adana Demirspor maçı hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. İki takım da sahadan ayrıldı. Maçla ilgili karar TFF'den gelecek.
Kaynak: NTV