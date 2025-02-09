Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Son Durumunu Açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Sivasspor maçında sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrı hisseden ve bu nedenle oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes'in sağlık duruma ilişkin açıklama yaptı.

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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Son Durumunu Açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Sivasspor maçında sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrı hisseden ve bu nedenle oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes'in, ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın Sivasspor ile oynadığı müsabakada, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrı hisseden ve bu nedenle oyuna devam edemeyen sporcumuz Gedson Fernandes’in yapılan değerlendirmeleri ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda, ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, klinik süreci aşama aşama takip edilerek Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA

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