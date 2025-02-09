Sahadan Çekilen Adana Demirspor'dan İlk Açıklama

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park’ta karşı karşıya gelirken, ilginç bir olay yaşandı. Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, saha kenarında futbolcularıyla konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Galatasaray-Adana Demirspor maçı hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmayla ilgili kararı önümüzdeki günlerde verecek.

ADANA DEMİRSPOR'DAN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Bu Galatasaray'a yapılan bir tepki değil, sadece MHK'ye yapılan bir tepki" dedi. Korkmaz ayrıca talimatın Murat Sancak'tan geldiğini söyledi.

Kaynak: DHA