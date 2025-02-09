İstanbulspor Ankaragücü’nü Tek Golle Geçti

İstanbulspor, 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü tek golle geçti. Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 36’ya yükseltirken, Ankaragücü 30 puanda kaldı.

İstanbulspor Ankaragücü’nü Tek Golle Geçti

1'inci Lig'in 23'üncü haftasında İstanbulspor, evinde Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen mücadeleyi Raşit Yorgancılar yönetti. Yorgancılar'ın yardımcılıklarını Mehmet Şengül ile Rüştü Muhammed Orhan yaptı.

Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor tek golle kazandı. İstanbulspor'a galibiyeti getiren gol 68'inci dakika Emir Gültekin’den geldi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 36 yaptı. MKE Ankaragücü ise 30 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

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