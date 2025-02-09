Trabzonspor'un 'Eyüpspor' Hazırlığı Bitti
Trabzonspor, yarın oynanacak ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını, Şenol Güneş yönetiminde yaptıkları antrenmanla tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Koşu ile başlayan antrenman, dar alanda pas ve taktik çalışmayla sona erdi.
Papara Park'ta yarın saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Kaynak: AA
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