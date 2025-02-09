Gürespor’un Bileği Bükülmüyor

ING Federasyon Kupası 2025’in sahibi olan Körfezin Melekleri, bu zaferle Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne doğru kararlı bir adım daha atmış oldu.

Mücadele boyunca büyük bir coşkuyla takımlarının arkasında duran Edremitli sporseverler, maç sonunda galibiyeti oyuncularla birlikte kutladı.

Kaynak: İHA