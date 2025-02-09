Gürespor’un Bileği Bükülmüyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde (TKBL) namağlup şekilde dolu düzgün ilerleyen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, sahasında Çimsa ÇBK Mersin Gelişim’i 106-48’lik farklı skorla mağlup ederek üst üste 21. zaferini elde etti.

Gürespor’un Bileği Bükülmüyor

ING Federasyon Kupası 2025’in sahibi olan Körfezin Melekleri, bu zaferle Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne doğru kararlı bir adım daha atmış oldu.

Gürespor’un Bileği Bükülmüyor - Resim : 1

Mücadele boyunca büyük bir coşkuyla takımlarının arkasında duran Edremitli sporseverler, maç sonunda galibiyeti oyuncularla birlikte kutladı.

Gürespor’un Bileği Bükülmüyor - Resim : 2

Kaynak: İHA

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