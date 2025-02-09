Kasımpaşa - Rizespor Maçının Kazananı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı Ozan Ergün yönetti.

Ev sahibi ekip, 26. dakikada Kevin Rodrigues, 45+8'de penaltıdan Haris Hajradinovic ve 57. dakikada Nuno da Costa'nın attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Çaykur Rizespor'un golleri ise 30. dakikada Sinan Bolat'ın kendi kalesine attığı gol ve 80. dakikada Ali Sowe'un kaydettiği golle geldi.

Kaynak: ANKA