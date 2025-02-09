Roma, Venezia Karşılaşmasını Tek Golle Kazandı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 24. haftasında Roma, deplasmanda Venezia'yı 1-0 mağlup etti. karşılaşmanın tek golünü 57. dakikada penaltı vuruşundan Paulo Dybala elde etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Roma, deplasmanda Venezia ile karşılaştı.
Pierluigi Penzo Stadı'nda oynanan ve milli futbolcu Zeki Çelik'in 90 dakika görev yaptığı müsabakada konuk ekibin golünü 57. dakikada penaltı vuruşundan Paulo Dybala kaydetti.
Karşılaşma öncesinde ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Roma, seriyi 8 maça çıkardı.
Roma bu süreçte 5. galibiyetini elde ederken, 3 de beraberlik yaşadı.
Kaynak: AA