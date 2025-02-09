Galatasaray'dan Sürpriz Galibiyet
Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında kadın voleybol takımı Galatasaray Daikin, deplasmanda karşılaştığı Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında düşük bir oyunla ilk seti kaptırdı. Daha sonrasında ise vites artıran sarı-kırmızılı ekip maç sonunda 3-1 galip ayrıldı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında kadın voleybol takımı Galatasaray Daikin, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. İlk seti 25-23 skoruyla kaybeden sarı-kırmızılılar, ikinci setten itibaren toparlandı.
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ilk 6 kadrosunda; Berka Buse Özden, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Defne Başyolcu yer aldı.
Galatasaray Daikin'in ilk 6 kadrosunda ise Lazovic, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Alexia Carutasu, İlkin Aydın, Britt Bongaerts vardı.
Kaynak: AA
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