Adana Demirspor Teknik Direktörü'nden Flaş Açıklama: 'Biz Sahada Kalmak İstedik'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor sahadan çekilme kararı aldı. Kararın ardından Adana Demirspor teknik direktörü Mustafa Alper Avcı açıklama yaptı. Avcı, "Kararı başkan aldı, biz sahada kalmak istedik" dedi.

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Adana Demirspor Teknik Direktörü'nden Flaş Açıklama: 'Biz Sahada Kalmak İstedik'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle öne geçti. Adana Demirspor yönetimi penaltı pozisyonuna tepki olarak takımı sahadan çekti.

'BİZ SAHADA KALMAK İSTEDİK'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu. NTV'ye konuşan Avcı, "Verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararını başkan aldı. Biz sahada kalmak istedik." dedi.

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Kaynak: NTV

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