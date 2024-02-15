ABD'de Super Bowl kutlaması yapan taraftarlara ateş açıldı: Yaralılar var

ABD'nin Kansas şehrinde taraftarlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi olan Super Bowl'un şampiyonu olan Kansas City Chiefs için yapılan kutlamalar sırasında taraftarların üzerine ateş açıldı.

Polis, çok sayıda yaralının olduğunu duyururken silahlı iki kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.