ABD'de Super Bowl kutlaması yapan taraftarlara ateş açıldı: Yaralılar var

ABD'de, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan Super Bowl'da şampiyonluk kutlaması yapan Kansas City Chiefs taraftarlarının üzerine ateş açıldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

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ABD'de Super Bowl kutlaması yapan taraftarlara ateş açıldı: Yaralılar var

ABD'nin Kansas şehrinde taraftarlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi olan Super Bowl'un şampiyonu olan Kansas City Chiefs için yapılan kutlamalar sırasında taraftarların üzerine ateş açıldı.

Polis, çok sayıda yaralının olduğunu duyururken silahlı iki kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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