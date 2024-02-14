Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Kanser aşısı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında kullanılır" dedi.

Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Gelecek Teknolojileri Forumu" adlı etkinlikte konuştu.

Rusya çapında son beş yılda 500'den fazla kanser tedavi merkezi açıldığını söyleyen Putin, "Teşhis, tedavi ve rehabilitasyonla ilgili ülke genelinde yüksek standartlar oluşturuldu. Bunun sonucunda artık onkoloji vakalarının yarısından fazlası artık ilk aşamada tespit ediliyor" ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, kanser tedavisine yönelik aşı çalışmalarının da yürütüldüğünü belirterek, "Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar" dedi.

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