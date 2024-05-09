Denizli'de eken zarar etti, tarlalar bozulmaya başladı!

Dünyanın en büyük kekik üreticisi olan Denizli’de çiftçinin ürettiği kekik elinde kalırken, üretici başka ürünlere yönelmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl kekik 13 TL ila 15 TL arasında satışı gerçekleşirken, üretici ürettiği üründen zarar etmeye başladı.

"ÜRETİCİ, ÜRETİMDEN SOĞUDU"

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, "Pamukkale İlçesi Gözler bölgesinde, Buldan, Güney ‘de bazı ekimi olan üreticiler tarlasını bozarak tütüne yönelmeye başlayanlar var. Kekik üreticisi bu yıl ürününü 12 TL ila 15 TL arasında satabildi. Maliyet rakamları altında olunca üretici, üretimden soğudu" dedi.

KEKİK

Kekik, nane ailesine (Lamiaceae) ait olan Thymus cinsinin çeşitli türlerini içeren aromatik bir bitkidir.

Kekiğin Kullanım Alanları:

- Yemeklerde: Kekik, et, balık, sebze ve salata gibi birçok yemekte kullanılır. Özellikle Akdeniz mutfağında önemli bir yere sahiptir,

- Çay olarak: Kekik çayı, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısı gibi semptomları hafifletmek için kullanılabilir,

- Yağ olarak: Kekik yağı, antiseptik ve anti-enflamatuar özellikleri ile bilinir. Cilt problemlerinde, kas ağrılarında ve böcek ısırıklarında kullanılabilir,

- Aromaterapide: Kekik yağı, sakinleştirici ve stresi azaltıcı etkisi ile aromaterapide kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem