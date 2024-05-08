Show TV'nin Kızılcık Şerbeti'nde veda mı var? Alınan son karar belli oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde oyuncu Özge Özacar'ın canlandırdığı Görkem karakterinin diziye veda edeceği öne sürülmüştü. Show TV kaynakları bu iddiayı yalanladı

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti'nde veda mı var? Alınan son karar belli oldu

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin hayranları son günlerde dizinin sevilen karakterlerinden Görkem'in veda edeceği söylentileriyle sarsıldı. Oyuncu Özge Özacar'ın canlandırdığı Görkem karakterinin diziden ayrılacağına dair çıkan haberler, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırmıştı.

Ancak, bu söylentilerin asılsız olduğu ortaya çıktı. Show TV kaynakları, Özge Özacar'ın Görkem karakteriyle "Kızılcık Şerbeti" dizisine devam edeceğini ve herhangi bir ayrılık söz konusu olmadığını net bir şekilde açıkladı.

YENİ SEZONDA YER ALACAK

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde oyuncu Özge Özacar'ın canlandırdığı Görkem karakteri yeni sezonda da ekipte yer alacak.

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti'nde veda mı var? Alınan son karar belli oldu - Resim : 1

Oyuncu Özge Özacar, Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan Gold Film imzalı 'Kızılcık Şerbeti' dizisine Görkem karakteriyle dahil oldu. Özacar’ın sezon sonuna kadar anlaşma yaptığı belirtilse de son gelen habere göre Görkem karakteri yeni sezonda da ekipte yer alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özacar, bu sezon da Cannes Film Festivali’nin ana sponsoru olan Campari’nin marka elçisi olarak 17 Mayıs’ta Fransa’nın Cannes şehrine gidecek. Oyuncu, Pınar Deniz, Hande Erçel ve Birce Akalay gibi isimlerle 77. Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında yer alacak.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre; Show TV'nin dev bütçeli ''Kızılcık Şerbeti'' dizisine yeni sezonda yeni isimler katılacak . Kadroya katılacak olan isimlerle görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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