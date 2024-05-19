Gerçek Gündem açıklıyor I Ronaldo Türkiye'ye geliyor: Derbiyi ünlü iş insanıyla izleyecek

GERÇEK GÜNDEM/ ÖZEL HABER

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde özel konuk, maçı locadan izleyecek.

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden Cristiano Ronaldo Türkiye’ye geliyor.

Gerçek Gündem’in ulaştığı bilgilere göre Ronaldo, iş insanı Ali Sabancı ile birlikte Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesini takip edecek.

Derbi saatinde Rams Park’ta olacak Sabancı ve Ronaldo’nun maçı Pegasus Locası’ndan takip edeceği bildirildi.

Sabancı Galatasaray taraftarı olarak biliniyor.

ÇİMLERİNE AYAK BASMIŞTI

Bir dönem Real Madrid’de forma giyen Ronaldo, 9 Nisan 2013’de UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında oyuncu olarak Rams Park çimlerine çıkmıştı. (O dönemki ismiyle Türk Telekom Arena)

Sarı kırmızılılar o maçtan 3-2 galip ayrılmıştı. Eflatun beyazlıların 2 golünü de Ronaldo kaydetmişti.

17 Eylül 2013 tarihindeki Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında yine Rams Park’a gelen Ronaldo’lu Madrid, sahadan 6-1 galip ayrılmıştı. Portekizli süper yıldız, o maç 3 gol atarak hat-trick yapmıştı.

DERBİDE ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK

Galatasaray ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında, bugün saat 19:00’da Rams Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Maçı Arda Kardeşler yönetecek, VAR’da ise Fabio Maresca görev alacak.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılırsa şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyacak.

Kaynak: Gerçek Gündem