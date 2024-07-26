İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız
Birçok kişi çamaşır makinesinin ağzını açık bırakıyor. Çamaşır makinesi kullanımı sırasında kapağını yıkama sonrası açık bırakanların kötü koku ile mücadele etmek amacıyla yaptığı bu eylemin aslında istenmeyen sonuçlara yol açabileceği ortaya çıktı.
Çamaşır Makinesi Kapak Açık Bırakma Alışkanlığı: Tehlikeli Mi?
Ev hanımlarının sıkça yaptığı bir alışkanlık olan çamaşır makinesinin çalışması sonrasında kapağını açık bırakma eylemi, kötü kokuların giderilmesine yardımcı olacağı düşünülse de uzmanlara göre aslında oldukça tehlikeli bir alışkanlık olabilir.
KÖTÜ KOKU BÖYLE GİTMİYOR
Çamaşır makinesi, kullanışlı bir ev aletidir ve çoğu evde bulunur. Elde çamaşır yıkamanın derdinden kurtaran bu muazzam ev eşyasını kullanırken bu detaya dikkat etmelisiniz. Teknik uzmanlar, herkesin yaptığı bir hatayı açıklayıp uyarılarda bulunuyorlar.
Kamusonhaber'deki bilgilere göre; Hem enerjiden hem zamandan tasarruf sağlayan çamaşır makinelerini kullanırken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Örneğin bu hatalardan biri çamaşırlar yıkanıp bittikten sonra, makinenin içerisi hava alsın diye kapağı açık bırakmak... Ancak kapağı açık bırakılan çamaşır makinesi zarar görebilir. Üstelik makinenin kötü kokuları giderdiği durumu tamamen bir şehir efsanesinden ibaret.
ÇOĞU KİŞİ YAPIYOR AMA OLDUKÇA TEHLİKELİ
Uzmanlar, çamaşır makineleri tasarlanırken üreticilerin tambur havalandırmasını göz önünde bulundurduklarını belirtiyorlar. Bu yüzden, yıkama sonrasında makine kapısını açık bırakmanın ekstra bir fayda sağlamadığına işaret ediliyor.
Teknolojik cihazların kapaklarının sürekli açık tutulması, hassas elektronik bileşenlere zarar verebilecek durumlar oluşturabilir. Ayrıca, kapının sürekli açık bırakılması kapak sarkmalarına yol açabilir. Sarkma sonucunda kapı kilit mekanizması aşınabilir ve zamanla işlevini kaybedebilir. Bu sebeplerle, çamaşır makinesi kapısının gereksiz yere açık bırakılmaması tavsiye ediliyor.