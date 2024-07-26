İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız

Kamusonhaber'deki bilgilere göre; Hem enerjiden hem zamandan tasarruf sağlayan çamaşır makinelerini kullanırken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Örneğin bu hatalardan biri çamaşırlar yıkanıp bittikten sonra, makinenin içerisi hava alsın diye kapağı açık bırakmak... Ancak kapağı açık bırakılan çamaşır makinesi zarar görebilir. Üstelik makinenin kötü kokuları giderdiği durumu tamamen bir şehir efsanesinden ibaret.