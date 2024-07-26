İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi

Türkiye'de hızla artan enflasyon, gıda fiyatları ve hizmet sektöründeki ücretleri de rekor seviyelere yükseltti.



Evde yemek yapmanın maliyeti her geçen gün artarken, dışarıda yemek yemek ise toplumun büyük bölümü için imkansız bir hale geldi. Yüksek fiyatlar vatandaşları uygun alternatiflere yönlendirirken, aylardır İstanbul'da ucuza yemek yeme noktası haline gelen kent lokantalarının ardından İBB'ye ait sosyal tesislerdeki fiyatlar da gündem oldu.







3 KİŞİLİK YEMEK HESABI GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ



Özellikle büyükşehirlerde görülen yüksek fiyat tarifelerine karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen sosyal tesislerdeki uygun fiyatlar, binlerce kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılandı.



İBB tarafından işletilen Küçük Çamlıca Tesisleri'nde oldukça dolu olan 3 kişilik bir yemek adisyonu toplamda 518 lira olarak dikkat çekti.



