İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, en sert yüzünü hizmet sektöründe gösteriyor. Dışarıda yemek yemenin maliyeti her geçen gün artarken, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar uygun yemek için çareyi kent lokantalarında bulmuştu. Kent lokantalarındaki uygun fiyat tarifesinin ardından İBB tarafından işletilen Küçük Çamlıca Tesisleri’nde gelen 3 kişilik yemeğin hesabı sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:
İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi

Türkiye'de hızla artan enflasyon, gıda fiyatları ve hizmet sektöründeki ücretleri de rekor seviyelere yükseltti.

Evde yemek yapmanın maliyeti her geçen gün artarken, dışarıda yemek yemek ise toplumun büyük bölümü için imkansız bir hale geldi. Yüksek fiyatlar vatandaşları uygun alternatiflere yönlendirirken, aylardır İstanbul'da ucuza yemek yeme noktası haline gelen kent lokantalarının ardından İBB'ye ait sosyal tesislerdeki fiyatlar da gündem oldu.

İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi - Resim : 1

3 KİŞİLİK YEMEK HESABI GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Özellikle büyükşehirlerde görülen yüksek fiyat tarifelerine karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen sosyal tesislerdeki uygun fiyatlar, binlerce kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılandı.

İBB tarafından işletilen Küçük Çamlıca Tesisleri'nde oldukça dolu olan 3 kişilik bir yemek adisyonu toplamda 518 lira olarak dikkat çekti.

İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi - Resim : 2

Son Güncelleme:
Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor
Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş
Antalya'yı Fırtına ve Sağanak Vurdu! Cami Minaresi Devrildi Antalya'yı Fırtına ve Sağanak Vurdu! Cami Minaresi Devrildi
Şoke Eden Saldırıda Yeni Görüntüler: Omzunda Yay, Belinde Ok, Hedef Cami İmamı... Omzunda Yay, Belinde Ok, Hedef Cami İmamı...
ÇOK OKUNANLAR
Optimar'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi: CHP, Tarihinin En Yüksek Oyunu Alabilir Tarihinin En Yüksek Oyunu Alabilir
AKP'li Külünk'ten Partisine Zehir Zemberek Sözler: 'Hanedan Aklı' Yüzünden Acı İçinde Kıvranıyoruz 'Hanedan Aklı Yüzünden Acı İçinde Kıvranıyoruz'
Araç Alacaklar Dikkat! Şarj Edilebilir Hibrit Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi Beklenen ÖTV İndirimi Geldi
Erdoğan'dan Gece Yarısı Atamaları! Bakan Yardımcısı, Üst Düzey Bürokratlar... Hepsi Görevden Alındı Bakan Yardımcısı, Üst Düzey Bürokratlar... Hepsi Görevden Alındı!
'Yok Artık' Dedirten İcra! Su Şişesinden İç Çamaşırlarına Kadar Aldılar Su Şişesinden İç Çamaşırlarına Kadar Aldılar