Şoke Eden Saldırıda Yeni Görüntüler: Omzunda Yay, Belinde Ok, Hedef Cami İmamı...

Bağcılar'da imam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan cezaevine gönderilirken, olay gününden görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın omzuna astığı yay ve belindeki oklarla camiye yürüdüğü görülüyor.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi’ne bağlı Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki Necati Camii'nde bir saldırı meydana geldi. Şüpheli Muhammed Fatih G. (38), Necattin Camii imamı Dursun Kuru (53) ile tartıştıktan sonra evinden aldığı okla Kuru’yu omzundan yaraladı. Olayın ardından Mehmet Fatih G., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

SALDIRGAN CEZAEVİNDE

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri omuzundan yaralanan Kuru'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İmam Dursun Kuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan Mehmet Fatih G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, imam Kuru ise taburcu edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntülerde saldırganın omzuna astığı yay ve belindeki oklarla camiye doğru yürüdüğü görülüyor.

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Kaynak: DHA

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