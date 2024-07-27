İstanbul Emniyeti'nden Büyük Operasyon: Polisin Takibe Aldığı Araçtan Cephanelik Çıktı

Bayrampaşa'da polis ekiplerinin silah ticareti yapıldığı ihbarları üzerine baskın yaptığı bir araçtan, yüzlerce tabanca, çok sayıda mühimmat ve kimyasal madde ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti'nden Büyük Operasyon: Polisin Takibe Aldığı Araçtan Cephanelik Çıktı

GERÇEK GÜNDEM ÖZEL

İstanbul'da Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri silah ticareti ihbarı üzerine harekete geçti.

Kartaltepe Mahallesi 51. Sokakta çok sayıda tabanca bulunduğu haberinin alındığı park halindeki araç, polis ekipleri tarafından izlemeye alındı.

Araç sahibi Sebahattin Pelen'in aracın başına geldiğini gören ekipler, şüpheliyi yakaladı ve araçta arama yaptı.

Savcılıktan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada ekipler tarafından çok sayıda tabanca, silah yapımında kullanılan silah parçaları, yüzlerce mermi ve kimyasal madde ele geçirildi.

Arama sonucunda araçtan çıkan silah ve mühimmatlar şu şekilde listelendi:

* ⁠169 adet 9mm çapında farklı marka ve modellerden oluşan kurusıkıdan bozma Ruhsatsız tabanca ve tabancalara takılı vaziyette Şarjör
* ⁠1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı vaziyette Şarjör
* ⁠1 adet smit Watsson toplu ruhsatsız tabanca
* ⁠15 adet 9mm çapında şarjör
* ⁠33 adet 7.65 çapında şarjör
* 250 adet 9mm Fişek
* ⁠232 adet 7.65mm Fişek
* ⁠2 adet kutu içerisinde Sodyum Hidroksit
* ⁠1 adet kutu içerisinde Çinko Klorür
* ⁠1 adet Amonyum kutu içerisinde klorür
* ⁠4 adet Tabanca Namlusu
* ⁠Silah yapımında kullanılan silah parçaları

İstanbul Emniyeti'nden Büyük Operasyon: Polisin Takibe Aldığı Araçtan Cephanelik Çıktı - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bayrampaşa Silah
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