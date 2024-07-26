Bakan Yumaklı Duyurdu: Bugün Hesaplara Yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 211 milyon 646 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı Duyurdu: Bugün Hesaplara Yatırılacak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 211 milyon 646 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Yapılacak ödemeler şu şekilde:

Tarım Sigortası Prim Desteği 2 milyar 67 milyon 528 bin TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği 79 milyon 137 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 27 milyon 706 bin 539 TL, Hayvan Genetik Kaynakları Desteği 17 milyon 712 bin 580 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 12 milyon 732 bin 976 TL, Ar-Ge Desteği 3 milyon 301 bin 496 TL, Anaç Koyun Keçi İlave Göçer Hayvan Desteği 2 milyon 287 bin 128 TL, Mazot ve Gübre Desteği 1 milyon 240 bin 281 TL, Toplam 2 Milyar 211 Milyon 646 Bin TL.

Kaynak: DHA

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