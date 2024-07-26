Meteoroloji'den 17 Kent İçin Yağış Uyarısı: Çok Kuvvetli Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte il il hava durumları...

Meteoroloji'den 17 Kent İçin Yağış Uyarısı: Çok Kuvvetli Geliyor

Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı ve uyarıda bulundu. Yurtta sağanak yağışlar etkisini artırarak sürdürdü. İstanbul dahil birçok il için tedbirli olunması hususunda uyarılar peş peşe geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara, Kayseri, Niğde, Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz ile Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT!

MGM'nin kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında ise "Yağışların, Karadeniz ile Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji'den 17 Kent İçin Yağış Uyarısı: Çok Kuvvetli Geliyor - Resim : 1

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz ile Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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