Davutoğlu'ndan İktidara Dikkat Çeken Çağrı: 'Hamas Liderini TBMM'de Karşılayalım'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması Türkiye'de tepkiyle karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi dersi verenler çağımızın Hitler'ini baş tacı edenler utanmıyor. Yüzleri kızarmıyor, adalet yok, hukuk yok, kural yok, merhamet yok" sözleriyle yaşanan duruma tepkisini dile getirmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Erdoğan ve muhalefet partilerine çağrıda bulundu.

Meclis'in Filistin halkının mekanı olduğunu belirten Davutoğlu, "Bir Filistin temsilcisinin mazlum milletlerin duaları ve destekleriyle kurulmuş Gazi Meclisimizin Genel Kurulunda milletimize ve insanlığa hitap etmek üzere davet edelim" dedi.

'GAZİ MECLİSİMİZ, FİLİSTİN HALKININ MEKANIDIR'

Bu konuda öneride bulunacaklarını ifade eden Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün parti liderlerine çağrıda bulunuyorum.

Amerikan Kongresi soykırımcı Netanyahu’nun mekanıysa, duasını ve desteğini aldığı mazlum milletlere sömürgeciliğe karşı mücadelede ilham olmuş İstiklal Savaşımızın karargâhı olan Gazi Meclisimiz de mazlum Filistin ve Gazze halkının mekanıdır.

'HAMAS LİDERİNİ TBMM'YE DAVET EDELİM' ÇAĞRISINDA BULUNDU

Dört Cumhurbaşkanımızın (Atatürk, İnönü, Gürsel ve Sunay) bölgemizdeki bugünkü sorunların müsebbibi olan sömürgeci emperyalizme karşı savunduğu Gazze cephesindeki şehitlerimizin hatırasına ve Gazze’de dokuz aydır katledilen masumların sesi olmak üzere İsmail Heniyye ya da Gazzelilerin tayin edeceği bir Filistin temsilcisinin mazlum milletlerin duaları ve destekleriyle kurulmuş Gazi Meclisimizin Genel Kurulunda milletimize ve insanlığa hitap etmek üzere davet edelim.

'SAYIN KARAMOLLAOĞLU İLE HAZIRIZ'

Yarın grubumuz bu konuda bir özel gündem önerisinde bulunacaktır.

Bu çağrımıza hükümet kanadından ve diğer partilerden olumlu cevap gelmezse böylesi bir hitap için İsmail Heniyye ya da Gazzeyi temsilen bir Filistinli kardeşimizi ortak grup toplantımıza hitap etmek üzere Sayın Temel Karamollaoğlu ile birlikte davet etmeye hazırız."