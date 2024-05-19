Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR'ı Fabio Maresca oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fabio Maresca oldu.

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Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR'ı Fabio Maresca oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

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Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. AVAR'da da Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler görev yapacak.

Kaynak: İHA

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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Hakem
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