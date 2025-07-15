Kalp Krizini Önceden Haber Veren Genetik İz Tespit Edildi: Tüm Hastalarda Ortak Çıktı

İtalya'da kalp krizini henüz gerçekleşmeden tespit etmeye olanak sağlayacak kritik bir gelişmeye imza atıldı. Roma’daki Tor Vergata Üniversitesi ve bağlı Poliklinik'te yürütülen bilimsel çalışmalarda, miyokard enfarktüsü riski taşıyan bireylerin kanında ayırt edici bir genetik belirteç keşfedildi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Kalp Krizini Önceden Haber Veren Genetik İz Tespit Edildi: Tüm Hastalarda Ortak Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlar, bu buluşun kalp krizinin önceden fark edilmesini sağlayarak binlerce hayatı kurtarabileceğine dikkat çekiyor. Araştırma kapsamında, kalp hastalıklarıyla bağlantılı farklı klinik tablolara sahip iki hasta grubu incelendi: biri koroner arter hastalığı ile yaşayanlar, diğeri ise daha önce kalp krizi geçirmiş olan bireylerdi. Yapılan karşılaştırmalı analizlerde, bazı moleküler varyasyonların kalp krizi riski taşıyan hastalarda ortak olarak görüldüğü tespit edildi. Bu varyantların, gelecekte ciddi kalp olayları yaşama ihtimali olan hastaları belirlemede “biyolojik risk göstergesi” olarak kullanılabileceği ifade edildi.

'EN KRİTİK BELİRTEÇ OLABİLİR'

Üniversitenin rektörü Prof. Giuseppe Novelli, elde edilen genetik bulgunun şimdiye kadar bilinen belirteçlerden çok daha etkili olduğuna işaret ederek, “Belki de bu, bugüne kadar tespit edilenler arasında en değerli olanı. Çünkü kalp krizine açık hastaların acil müdahaleye ihtiyaç duyduğunu önceden belirlememizi sağlıyor” dedi.

Kalp Krizini Önceden Haber Veren Genetik İz Tespit Edildi: Tüm Hastalarda Ortak Çıktı - Resim : 1

ERKEN TEŞHİSTE ÇIĞIR AÇABİLİR

Yeni geliştirilen bu biyobelirteç sayesinde, kardiyoloji uzmanları henüz semptomları ortaya çıkmamış hastaları bile tespit edebilecek. Bu gelişmenin, acil servislerde risk yönetimini kökten değiştirmesi ve daha hedefe yönelik müdahalelere olanak sağlaması bekleniyor.

GENETİK MİRAS VE YAŞAM TARZI

Araştırmacılar, kalp hastalıklarında yalnızca kalıtsal faktörlerin değil, bireyin yaşam alışkanlıklarının da büyük rol oynadığını vurguladı. Dolayısıyla bu yeni genetik bulgunun klinik pratiğe entegre edilmesi, risk altındaki bireylerin erken fark edilmesini ve kişiye özel koruyucu tedbirlerin zamanında alınmasını mümkün kılacak.

Hatırlanacağı üzere, kısa süre önce Stanford Üniversitesi liderliğinde yürütülen başka bir çalışma da, insan bedeninin yaşla birlikte geçirdiği moleküler değişimlerin belirli dönemlerde yoğunlaştığını ortaya koymuştu. Özellikle 44 ve 60 yaş civarının, biyolojik sistemlerde ani dönüşümlerin yaşandığı kritik eşikler olduğu belirtilmişti.

Ne Altın Ne Dolar Ne Mevduat! Gümüşte 14 Yılın RekoruNe Altın Ne Dolar Ne Mevduat! Gümüşte 14 Yılın RekoruEkonomi

En Güvenilir Otomobil Markaları Açıklandı: Listeye Almanlar Damgasını VurduEn Güvenilir Otomobil Markaları Açıklandı: Listeye Almanlar Damgasını VurduEkonomi

Etiketler
kalp krizi Kalp
15 Temmuz Burç Yorumları: Bugün Alınacak Kararlar Hayatınızı Değiştirebilir 15 Temmuz Burç Yorumları: Bugün Alınacak Kararlar Hayatınızı Değiştirebilir
Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar
Bugün Bu 3 Burç İçin Dönüm Noktası Olabilir: Hayatlarında Yepyeni Bir Sayfa Açılıyor Bugün Bu 3 Burç İçin Dönüm Noktası Olabilir: Hayatlarında Yepyeni Bir Sayfa Açılıyor
Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar
Günün Yıldızı Kişiler Belli Oldu Günün Yıldızı Kişiler Belli Oldu
Gurk Tavuk Nedir? Gurk Olmak ne Anlama Gelir? Gurk Tavuk Nedir? Gurk Olmak ne Anlama Gelir?
ÇOK OKUNANLAR
2025 Temmuz Emekli Maaşı Zammı Ödeme Tarihleri Belli Oldu: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak? Emekliler Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak?
Özgür Özel 'İlk Kez Açıklıyorum' Diyerek Duyurdu: Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...' Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...'
Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü
15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon: HAKMAR ve TATBAK'a Kayyım Atandı 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampından Sıcak Kulis! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletvekillerine Kritik Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletvekillerine Kritik Talimat