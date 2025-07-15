Ne Altın Ne Dolar Ne Mevduat! Gümüşte 14 Yılın Rekoru

Gümüşün bu yükselişinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük politikalarında izlediği belirsiz ve agresif tutumun etkili olduğu değerlendiriliyor. Piyasalar, ticaret savaşları ve ekonomik kısıtlamalara dair belirsizlikleri fiyatlamaya devam ederken, yatırımcıların güvenli liman arayışı gümüşe olan ilgiyi artırdı.