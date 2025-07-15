Ne Altın Ne Dolar Ne Mevduat! Gümüşte 14 Yılın Rekoru
Küresel piyasalarda değerli metallerde hareketlilik devam ederken, gümüş fiyatları son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun süre durağan seyreden gümüş, son günlerde ivme kazanarak yatırımcıların radarına yeniden girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Gümüşün bu yükselişinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük politikalarında izlediği belirsiz ve agresif tutumun etkili olduğu değerlendiriliyor. Piyasalar, ticaret savaşları ve ekonomik kısıtlamalara dair belirsizlikleri fiyatlamaya devam ederken, yatırımcıların güvenli liman arayışı gümüşe olan ilgiyi artırdı.
YURT İÇİ PİYASALARDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK
Ons gümüş yeni işlem gününe 38,52 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde 38,40 dolar ile gün içi en düşük, 39,08 dolar ile en yüksek seviyeler test edildi. Bu seviye, 2011 yılında ulaşılan 39 dolar eşiğine yeniden yaklaşılması anlamına geliyor.
Yurt içi piyasalarda da hareket dikkat çekici boyutlara ulaştı. Gram gümüş, 50 lirayı aşarak tarihi zirveyi gördü. Güne 49,59 liradan başlayan gram fiyatı, en düşük 49,43 lira, en yüksek 50,29 lira seviyelerine tırmandı. Şu sıralar 50,23 liradan işlem görüyor.
UZMANLAR GÜMÜŞÜN YÜKSELECEĞİNİ BELİRTİYOR
Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik belirsizlikler devam ettikçe, gümüşün yukarı yönlü hareketini sürdürebileceğini öngörüyor. Özellikle alternatif yatırım araçlarına yönelimde artış olması, gümüş gibi değerli metalleri yeniden ön plana çıkarıyor.