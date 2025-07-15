En Güvenilir Otomobil Markaları Açıklandı: Listeye Almanlar Damgasını Vurdu

JAPON VE GÜNEY KORELİ MARKALAR DA LİSTEDE

Sıralamada Japonya’nın köklü üreticileri Toyota ve Honda ile Güney Koreli Hyundai de yer aldı. Ancak listeye en fazla marka sokan ülke Almanya oldu. Volkswagen, BMW ve Porsche gibi Alman markaları güvenilirlikteki üstün performanslarıyla dikkat çekti.