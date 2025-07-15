En Güvenilir Otomobil Markaları Açıklandı: Listeye Almanlar Damgasını Vurdu

Otomotiv dünyasında merakla beklenen güven raporu yayımlandı. Brandirectory tarafından yayımlanan "Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markaları" listesi, kullanıcı memnuniyeti, arıza istatistikleri ve kaza geçmişi gibi kriterler esas alınarak hazırlandı. Listeye Alman üreticiler damgasını vururken, ABD'li Tesla’nın son yıllarda gösterdiği dikkat çekici yükseliş de gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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En Güvenilir Otomobil Markaları Açıklandı: Listeye Almanlar Damgasını Vurdu - Resim: 1

Raporda, uzun vadeli kullanıcı deneyimi, teknik arızalar ve sürüş güvenliği gibi ölçütler değerlendirildi. Listenin ilk sırasında Alman otomotiv devi Mercedes-Benz yer aldı. 59,44 milyar dolarlık marka değeriyle liderliğini koruyan Mercedes'i, Elon Musk’ın liderliğindeki Tesla 58,27 milyar dolarlık değeriyle ikinci sıradan takip etti.

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En Güvenilir Otomobil Markaları Açıklandı: Listeye Almanlar Damgasını Vurdu - Resim: 2

JAPON VE GÜNEY KORELİ MARKALAR DA LİSTEDE

Sıralamada Japonya’nın köklü üreticileri Toyota ve Honda ile Güney Koreli Hyundai de yer aldı. Ancak listeye en fazla marka sokan ülke Almanya oldu. Volkswagen, BMW ve Porsche gibi Alman markaları güvenilirlikteki üstün performanslarıyla dikkat çekti.

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En Güvenilir Otomobil Markaları Açıklandı: Listeye Almanlar Damgasını Vurdu - Resim: 3

İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENİLİR 8 OTOMOBİL MARKASI

Mercedes-Benz (Almanya) – 59,44 milyar dolar

Tesla (ABD) – 58,27 milyar dolar

Toyota (Japonya) – 52,6 milyar dolar

Porsche (Almanya) – 43,12 milyar dolar

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En Güvenilir Otomobil Markaları Açıklandı: Listeye Almanlar Damgasını Vurdu - Resim: 4

BMW (Almanya) – 40,99 milyar dolar

Volkswagen (Almanya) – 33,79 milyar dolar

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En Güvenilir Otomobil Markaları Açıklandı: Listeye Almanlar Damgasını Vurdu - Resim: 5

Honda (Japonya) – 25,95 milyar dolar

Hyundai (Güney Kore) – 22,94 milyar dolar

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