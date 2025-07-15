En Güvenilir Otomobil Markaları Açıklandı: Listeye Almanlar Damgasını Vurdu
Otomotiv dünyasında merakla beklenen güven raporu yayımlandı. Brandirectory tarafından yayımlanan "Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markaları" listesi, kullanıcı memnuniyeti, arıza istatistikleri ve kaza geçmişi gibi kriterler esas alınarak hazırlandı. Listeye Alman üreticiler damgasını vururken, ABD'li Tesla’nın son yıllarda gösterdiği dikkat çekici yükseliş de gözlerden kaçmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Raporda, uzun vadeli kullanıcı deneyimi, teknik arızalar ve sürüş güvenliği gibi ölçütler değerlendirildi. Listenin ilk sırasında Alman otomotiv devi Mercedes-Benz yer aldı. 59,44 milyar dolarlık marka değeriyle liderliğini koruyan Mercedes'i, Elon Musk’ın liderliğindeki Tesla 58,27 milyar dolarlık değeriyle ikinci sıradan takip etti.
JAPON VE GÜNEY KORELİ MARKALAR DA LİSTEDE
Sıralamada Japonya’nın köklü üreticileri Toyota ve Honda ile Güney Koreli Hyundai de yer aldı. Ancak listeye en fazla marka sokan ülke Almanya oldu. Volkswagen, BMW ve Porsche gibi Alman markaları güvenilirlikteki üstün performanslarıyla dikkat çekti.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENİLİR 8 OTOMOBİL MARKASI
Mercedes-Benz (Almanya) – 59,44 milyar dolar
Tesla (ABD) – 58,27 milyar dolar
Toyota (Japonya) – 52,6 milyar dolar
Porsche (Almanya) – 43,12 milyar dolar
BMW (Almanya) – 40,99 milyar dolar
Volkswagen (Almanya) – 33,79 milyar dolar
Honda (Japonya) – 25,95 milyar dolar
Hyundai (Güney Kore) – 22,94 milyar dolar