Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye Telefon: Süreçten Duyduğu Memnuniyetini İletti
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreninin ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak, süreçten duyduğu memnuniyeti iletti.
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte tarihi bir aşama kaydedildi. Terör örgütü PKK, Süleymaniye'de silah bırakma töreni gerçekleştirdi.
Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre; CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aradı.
Süreçten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin şahsında süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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