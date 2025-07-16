Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye Telefon: Süreçten Duyduğu Memnuniyetini İletti

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreninin ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak, süreçten duyduğu memnuniyeti iletti.

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Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye Telefon: Süreçten Duyduğu Memnuniyetini İletti
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte tarihi bir aşama kaydedildi. Terör örgütü PKK, Süleymaniye'de silah bırakma töreni gerçekleştirdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre; CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aradı.

Süreçten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin şahsında süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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